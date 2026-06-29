Accidente en Monclova: motociclista herido en bulevar Harold R. Pape

Monclova, Coahuila.— Un motociclista resultó con lesiones leves luego de verse involucrado en un accidente vial con una unidad de paquetería de la empresa ALMEX, la noche del lunes sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del Teatro de la Ciudad.

El percance generó una amplia movilización de corporaciones de auxilio y de seguridad pública, cuyos elementos acudieron de inmediato para brindar atención al lesionado y controlar la circulación vehicular en la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista en el lugar del accidente, donde determinaron que las lesiones que presentaba no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario un traslado de emergencia.

Al sitio también arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública, quienes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

Durante varios minutos, la circulación sobre el bulevar Harold R. Pape presentó afectaciones debido a las maniobras de atención y a las diligencias efectuadas por las autoridades.

Las causas del accidente serán determinadas por las autoridades competentes con base en las investigaciones y el peritaje elaborado en el lugar de los hechos.