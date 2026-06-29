Detienen a hombre por robo en Bodega Aurrerá: Monclova

MONCLOVA COAH.- Un hombre fue asegurado por presunto robo al interior de la tienda Bodega Aurrerá, ubicada sobre el bulevar Pape, luego de que personal de seguridad privada lo sorprendiera cuando presuntamente intentaba apoderarse de diversos artículos sin realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con la información recabada, los vigilantes detectaron la conducta del sospechoso y procedieron a interceptarlo antes de que abandonara el establecimiento con la mercancía.

Tras controlar la situación, el presunto responsable fue entregado a elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron al centro comercial para tomar conocimiento de los hechos.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde se determinará su situación jurídica por el presunto delito de robo.

La intervención del personal de seguridad permitió recuperar los artículos y evitar que el robo se consumara fuera del establecimiento.