Choca moto con auto y deja un lesionado

MONCLOVA COAH.- Un motociclista resultó lesionado la tarde del sábado al verse involucrado en un accidente vial registrado en la colonia Cañada Norte.

El accidente ocurrió en el cruce de Constituyentes y Manuel Acuña

El percance ocurrió en el cruce de las calles Constituyentes y Manuel Acuña, donde colisionaron un automóvil Suzuki color gris y una motocicleta, cuyas características no fueron precisadas por las autoridades.

Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta, quien presentó lesiones derivadas del impacto. Hasta el momento no se informó sobre la gravedad de su estado de salud ni la necesidad de traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, con el propósito de establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades legales de los involucrados.

El choque provocó la movilización de cuerpos de emergencia y de autoridades de vialidad, mientras las maniobras de atención y el levantamiento de evidencias ocasionaron afectaciones momentáneas a la circulación en ese sector de la ciudad.

Las investigaciones continuarán conforme al procedimiento establecido por la autoridad competente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el percance.