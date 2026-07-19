Arde área de Conduit por falla en maquinaria
Un incendio registrado al finalizar el turno en la empresa Conduit fue controlado por la brigada interna de emergencia tras evacuar al personal. El siniestro dejó únicamente daños materiales.
MONCLOVA COAH.- Un incendio registrado la noche de ayer en el interior de la empresa Conduit, dedicada a la fabricación de tubería, provocó la evacuación preventiva del personal y dejó únicamente daños materiales.
El siniestro ocurrió cuando trabajadores que se disponían a concluir su jornada detectaron fuego en una de las áreas de la planta, por lo que activaron de inmediato el protocolo interno de seguridad.
El incendio y la evacuación
Tras la alerta, la empresa ordenó el desalojo del personal para evitar riesgos, mientras la brigada interna de rescate y atención a emergencias intervino para combatir las llamas, logrando controlar y extinguir el incendio sin que se reportaran personas lesionadas.
De acuerdo con la información disponible, el incendio habría sido provocado por la falta de mantenimiento en la maquinaria e instalaciones de la empresa, situación que originó el sobrecalentamiento en el área afectada.
Gracias a la respuesta oportuna del personal y a la aplicación de los protocolos de seguridad, el incidente fue controlado antes de que el fuego se propagara a otras áreas de la planta.
Consecuencias del siniestro
Las afectaciones se limitaron a daños materiales, mientras la empresa evaluaba las pérdidas ocasionadas por el siniestro y las condiciones de operación en la zona afectada.