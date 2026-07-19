Arde área de Conduit por falla en maquinaria

MONCLOVA COAH.- Un incendio registrado la noche de ayer en el interior de la empresa Conduit, dedicada a la fabricación de tubería, provocó la evacuación preventiva del personal y dejó únicamente daños materiales.

El siniestro ocurrió cuando trabajadores que se disponían a concluir su jornada detectaron fuego en una de las áreas de la planta, por lo que activaron de inmediato el protocolo interno de seguridad.

El incendio y la evacuación

Tras la alerta, la empresa ordenó el desalojo del personal para evitar riesgos, mientras la brigada interna de rescate y atención a emergencias intervino para combatir las llamas, logrando controlar y extinguir el incendio sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con la información disponible, el incendio habría sido provocado por la falta de mantenimiento en la maquinaria e instalaciones de la empresa, situación que originó el sobrecalentamiento en el área afectada.

Gracias a la respuesta oportuna del personal y a la aplicación de los protocolos de seguridad, el incidente fue controlado antes de que el fuego se propagara a otras áreas de la planta.

Consecuencias del siniestro

Las afectaciones se limitaron a daños materiales, mientras la empresa evaluaba las pérdidas ocasionadas por el siniestro y las condiciones de operación en la zona afectada.