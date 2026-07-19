Muere adulto mayor dentro de miscelánea

Un adulto mayor perdió la vida la noche de este sábado al interior de una miscelánea de la colonia Eliseo Mendoza, en el oriente de la ciudad, cuando acudió a comprar un refresco para la cena.

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido fue identificado como Javier N, de aproximadamente 70 años de edad, conocido con el apodo de "La Araña".

Los hechos ocurrieron en la miscelánea Raymundo, ubicada en el cruce de las calles 36 y 13, donde el hombre ingresó para realizar su compra. De manera repentina se desvaneció dentro del establecimiento, lo que alarmó a vecinos y clientes, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y, tras valorar al adulto mayor, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área y dieron aviso a personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado.

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinarán oficialmente las causas del fallecimiento.