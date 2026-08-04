Choque por alcance en Monclova deja solo daños materiales

MONCLOVA, COAH. - Un choque por alcance registrado la tarde del martes en el cruce de los bulevares Harold R. Pape y Juárez dejó como saldo únicamente daños materiales y movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades de vialidad.

El percance ocurrió en el conocido crucero, donde una camioneta JAC de color gris, de reciente modelo, fue impactada por una camioneta Chevrolet blanca.

Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a los ocupantes de las unidades involucradas. La revisión se realizó de manera preventiva debido a la crisis nerviosa derivada del impacto, sin que fuera necesario el traslado de personas a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes también se presentaron en el lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades conforme al procedimiento establecido.

Las maniobras de atención y el retiro de los vehículos permitieron restablecer la circulación en la zona, mientras las autoridades exhortaron a los automovilistas a mantener la distancia de seguridad y conducir con precaución para prevenir este tipo de percances.