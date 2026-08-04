Conductor ebrio provoca accidente y volca camioneta en Monclova

MONCLOVA COAH.- Un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad salió ileso después de chocar contra dos vehículos estacionados y volcar en tres ocasiones sobre la avenida Industrial, durante la madrugada del martes.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Industrial y la calle Secundaria 2, en el fraccionamiento Benavides, donde Christian Iván Hernández Rodríguez, de 24 años y con domicilio en la colonia San Salvador, perdió el control de una camioneta Toyota RAV4 blanca que conducía a exceso de velocidad.

De acuerdo con el reporte, la unidad primero impactó dos automóviles que se encontraban estacionados y posteriormente dio tres volteretas antes de quedar completamente volcada sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al conductor. Tras la valoración médica, confirmaron que no presentaba lesiones de consideración, pese a la magnitud del accidente.

Los socorristas también señalaron que Christian Iván Hernández Rodríguez se encontraba en completo estado de ebriedad al momento de recibir atención.

Elementos de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas del percance, además de deslindar las responsabilidades legales derivadas del siniestro.