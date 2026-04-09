Huye de casa niño de 6 años

MONCLOVA, COAH.- Una alarmante situación de presunto maltrato infantil encendió las alertas de las autoridades la noche de ayer, luego de que un niño de seis años escapara de su vivienda en la Zona Centro para buscar ayuda, visiblemente aterrado por los supuestos malos tratos que recibía por parte de su tío.

El menor caminó solo varias cuadras hasta una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Progreso, donde ingresó llorando y alterado. Los empleados, al notar su estado, no dudaron en resguardarlo y solicitar apoyo inmediato a la Policía Municipal.

Minutos después, elementos preventivos arribaron al sitio. Al ser entrevistado, el pequeño —aún tembloroso— manifestó que sufría constantes agresiones dentro de su hogar, presuntamente por parte de un tío. Ante esta declaración, los oficiales activaron el protocolo correspondiente y trasladaron al niño a la comandancia municipal para garantizar su protección.

Una vez en el lugar, el caso fue turnado al juez calificador, quien ordenó la intervención del área jurídica de la corporación. De manera inmediata, se notificó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF), instancia que asumió el resguardo del menor.

Especialistas de la dependencia iniciaron las investigaciones para confirmar los señalamientos, evaluar el entorno familiar y determinar las medidas necesarias para asegurar el bienestar del pequeño. La prioridad, enfatizaron las autoridades, es garantizar que el menor permanezca en un ambiente seguro mientras se define la situación legal de los responsables.