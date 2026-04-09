Desmayo genera movilización en Monclova

MONCLOVA, COAH.—Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se generó la tarde de este jueves luego que una mujer se desvaneció repentinamente mientras caminaba por la avenida Oriente, a la altura de la calle 10, en la colonia Hipódromo.

Vecinos que presenciaron el momento señalaron que la mujer avanzaba con normalidad cuando, de un instante a otro, perdió el conocimiento y cayó al pavimento, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades temiendo que se tratara de una emergencia grave.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron al sitio, donde encontraron a Argelia Oyuela, de 52 años, tendida e inconsciente debido a un desmayo provocado por una descompensación.

Los oficiales resguardaron el área mientras esperaban la llegada de los servicios médicos.

Instantes después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron para brindarle atención prehospitalaria. Tras valorarla, confirmaron que la mujer sufrió un desvanecimiento relacionado con su estado de salud, por lo que fue estabilizada en el lugar.

Una vez recuperada y consciente, Argelia decidió retirarse por sus propios medios a su domicilio, bajo recomendación de acudir a revisión médica para descartar complicaciones.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y exhortaron a la ciudadanía a solicitar apoyo de inmediato ante cualquier situación similar para evitar riesgos mayores.