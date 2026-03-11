Mujer lesionada tras accidente en Monclova: Claudia N

MONCLOVA, COAH.— Una mujer de 53 años resultó con una probable fractura en uno de sus pies luego de meterlo en una rejilla de desagüe al ser embestida por un automóvil cuando intentaba cruzar una calle en la Zona Centro de la ciudad, accidente que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y a elementos de la Policía Municipal.

El percance ocurrió cerca de las 13:00 horas de este miércoles en el cruce de las calles Zaragoza y Miguel Blanco, donde testigos solicitaron apoyo al número de emergencias al ver a la mujer lesionada sobre la vía pública.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el conductor identificado como José Garanzuay, de 60 años de edad, manejaba un vehículo Volkswagen Gol en color blanco por la calle Miguel Blanco. Sin embargo, al intentar incorporarse a la calle Zaragoza en dirección al sur, presuntamente no se percató de que una mujer identificada como Claudia N, de 53 años de edad, se encontraba cruzando la vialidad con dirección hacia la calle Miguel Blanco.

Debido a la falta de precaución, el vehículo terminó golpeando a la mujer, quien tras el impacto cayó aparatosamente, quedando su pie atorado en una rejilla de drenaje ubicada en el lugar. La caída provocó que la mujer sufriera una fuerte lesión en el pie, lo que encendió la alerta entre los presentes que de inmediato solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios a la lesionada, a quien tras valorarla le colocaron una férula en el pie afectado para posteriormente trasladarla a un hospital, donde quedaría bajo atención médica especializada.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y procedieron al aseguramiento del conductor mientras se realizaban las diligencias correspondientes. El sexagenario fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde permanecería mientras se determina su situación legal y se intenta llegar a un acuerdo con la parte afectada.

Familiares de la mujer lesionada acudieron posteriormente a la Comandancia Municipal para entablar diálogo con el conductor y el ajustador de la aseguradora del vehículo, con la intención de resolver el pago de los gastos médicos ocasionados tras el accidente.