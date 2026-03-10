Intensa movilización de Bomberos en Monclova por incendio

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de rescate se registró la mañana de ayer en la colonia Bellavista, luego que un fuerte incendio fuera reportado en un lote baldío ubicado en el cruce de las calles La Paz y Azteca, situación que generó momentos de tensión entre los vecinos del sector.

De acuerdo con el reporte de emergencia, fueron habitantes de la zona quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de una densa columna de humo que se elevaba desde el terreno abandonado. Ante el llamado, elementos del Departamento de Bomberos de Monclova acudieron de inmediato al lugar para sofocar las llamas que avanzaban entre basura acumulada.

Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo, ya que constantemente personas ajenas a la colonia utilizan el predio para quemar cableado con el fin de extraer cobre, así como llantas y diversos desechos, lo que representa un peligro permanente para las viviendas cercanas.

Al arribar al sitio, los vulcanos comenzaron las maniobras para controlar el fuego que consumía residuos y neumáticos, logrando sofocarlo después de varios minutos de labores intensas. Afortunadamente, el siniestro no se propagó hacia casas cercanas ni dejó personas lesionadas.

El encargado de turno del Departamento del Heroico Cuerpo Bomberos informó que la situación fue controlada a tiempo, evitando que el incendio alcanzara mayores dimensiones. Sin embargo, hizo un llamado a los habitantes de la colonia para que reporten a cualquier persona que intente ingresar al terreno a quemar basura o materiales, ya que estas prácticas representan un alto riesgo de provocar un incendio de gran magnitud.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones no solo contaminan el ambiente, sino que también ponen en peligro a las familias que viven en los alrededores.