Adolescente lesionada en accidente de motocicleta en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una adolescente resultó lesionada la tarde de este martes luego de verse involucrada en un accidente vial al intentar cruzar la avenida Acereros a bordo de su motocicleta, lo que generó la movilización de socorristas de la Cruz Roja Mexicana y oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

El percance ocurrió en el cruce de la calle República de Chile, cuando la joven identificada como Ani N, vecina de la colonia Bellavista, circulaba en una motocicleta marca Vento, modelo 2026, color negro, e intentó atravesar la transitada arteria. De acuerdo con el peritaje preliminar, la adolescente no habría extremado precauciones al intentar cruzar la vialidad, atravesándose al paso de un automóvil Mazda 3 color blanco que era conducido por Luisa Andrade, vecina de la colonia Anáhuac.

La conductora del vehículo circulaba por la avenida Acereros con vía libre en dirección hacia el sur y, pese a intentar reaccionar, no logró evitar el impacto contra la motocicleta. Tras la colisión, la joven motociclista cayó al pavimento y resultó con diversas lesiones, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios a la menor y posteriormente la trasladaron a un hospital para su valoración médica. Mientras tanto, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y ordenaron retirar el automóvil de la vialidad con el fin de evitar que se generara otro percance en el lugar.

Debido al impacto, tanto la motocicleta como el automóvil presentaron daños materiales, siendo la unidad ligera asegurada por medio de una grúa y trasladada a un corralón. Por su parte, la conductora del Mazda fue llevada a la Comandancia Municipal, donde permanecería mientras se determina la situación legal y se espera la respuesta de los padres de la menor respecto a los daños ocasionados al vehículo.