Ladrones causan daños en jardín de niños en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un acto de vandalismo cometido durante la madrugada provocó alarma entre directivos y padres de familia del Jardín de Niños Narciso Mendoza, ubicado en la colonia Barrera, luego que ladrones ingresaron al plantel para causar destrozos y cortar el cableado eléctrico y de seguridad para robarlo.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Escolar, quienes acudieron al plantel tras recibir el aviso de daños en las instalaciones educativas.

Al arribar al lugar, los oficiales tomaron contacto con la Directora del plantel, Sonia Vázquez, quien explicó que al revisar las cámaras de seguridad detectaron que los hechos habrían ocurrido alrededor de las 05:00 de la madrugada.

Según relató la directiva, los responsables primero cortaron los cables de las cámaras de vigilancia y posteriormente el suministro eléctrico del plantel para poder ingresar sin ser detectados.

Una vez dentro, los vándalos provocaron diversos daños en las instalaciones, cortando cableado en varios salones, además de quebrar un vidrio del área de dirección mientras aparentemente intentaban llevarse el monitor del sistema de videovigilancia.

La escena dejó evidentes signos del saqueo frustrado, pues incluso abrieron una pequeña parte del piso con la intención de sacar cableado eléctrico, lo que representaba un riesgo para los menores que acuden diariamente al jardín de niños.

Ante esta situación y para evitar cualquier incidente, se tomó la decisión de regresar a los pequeños a sus casas mientras se revisaban las condiciones de seguridad del plantel.

En el lugar ya se encontraba un electricista encargado de revisar las tomas de corriente y reparar los daños ocasionados, con el objetivo de restablecer el servicio y garantizar que las instalaciones sean seguras para los alumnos.

Finalmente, las autoridades recomendaron a la Directora acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente y dar inicio a las investigaciones que permitan dar con los responsables de este ataque al plantel educativo.