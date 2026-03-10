Dos jóvenes resultan lesionadas tras choque de scooter en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Dos jovencitas resultaron lesionadas luego de protagonizar un aparatoso accidente vial cuando viajaban a bordo de un scooter y terminaron impactándose contra un automóvil en calles de la Zona Centro de la ciudad.

El percance generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de tránsito, además de provocar momentos de tensión entre comerciantes y peatones que presenciaron la escena.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando las jóvenes circulaban sobre la calle Venustiano Carranza. Testigos y autoridades señalaron que el pequeño vehículo era conducido en sentido contrario al flujo vehicular y a velocidad considerable, lo que generó una situación de riesgo al aproximarse a un cruce transitado.

Al llegar a la intersección con la calle Cuauhtémoc, las jóvenes no realizaron el alto correspondiente y terminaron impactándose contra un automóvil que circulaba de manera correcta.

La unidad involucrada es un Chevrolet Aveo color azul, el cual se desplazaba con dirección al norte. Tras el choque, ambas ocupantes del scooter salieron proyectadas violentamente contra el pavimento, lo que provocó alarma entre personas que se encontraban cerca del lugar.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a las lesionadas que permanecían tendidas sobre el asfalto. Tras la valoración médica, los socorristas confirmaron que presentaban golpes y contusiones leves, descartando lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado urgente a un hospital.

El conductor del automóvil fue identificado como Juan Manuel de la Cruz, quien explicó a las autoridades que no alcanzó a ver a las jóvenes debido a que circulaban en sentido contrario. Indicó que momentos antes regresaba de dejar a su hija en la escuela y se dirigía a su domicilio cuando ocurrió el choque.

Aunque el impacto causó daños materiales y momentos de tensión, el conductor comentó con alivio que las jóvenes se encontraban fuera de peligro, incluso señalando que horas antes había llevado su vehículo a lavar y encerar, sin imaginar que terminaría involucrado en el percance.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.