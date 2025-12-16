Monclova: mujer cae en la calle Hidalgo y es atendida por paramédicos

MONCLOVA, COAH.— Una mujer de aproximadamente 37 años de edad generó la movilización de cuerpos de auxilio la tarde de ayer, luego de sufrir una fuerte caída y golpearse la cabeza en el pasaje de Bomber, ubicado sobre la calle Hidalgo, en plena Zona Centro de la ciudad.

De acuerdo con versiones de testigos, la mujer cayó de manera repentina frente a comerciantes y peatones, impactándose violentamente contra el piso. Tras el golpe, comenzó a presentar convulsiones, lo que desató momentos de tensión y alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

Ante la emergencia, se realizó el llamado inmediato al número de auxilio, arribando en cuestión de minutos paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes localizaron a la femenina tendida en el suelo y procedieron a brindarle atención prehospitalaria.

Luego de ser estabilizada y valorada en el sitio, fue colocada en una camilla y trasladada de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones de mayor gravedad derivadas del golpe y el episodio convulsivo.

Autoridades que tomaron conocimiento señalaron que se trató de una caída accidental, descartándose en el lugar la intervención de terceras personas.