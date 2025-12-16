Motociclista resulta lesionado en choque con camioneta en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un motociclista resultó con diversas lesiones luego de verse involucrado en un aparatoso choque contra una camioneta, registrado la noche de ayer en la intersección de las calles Almadén y Tamaulipas, en la Zona Centro de Ciudad Frontera, lo que provocó la inmediata movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el conductor de la camioneta señaló que avanzó al contar, presuntamente, con la preferencia de paso. No obstante, al incorporarse a la vialidad, la motocicleta terminó impactándose contra la unidad, provocando que el conductor de la moto saliera proyectado y cayera violentamente sobre el pavimento.

El fuerte golpe alertó a vecinos y automovilistas que transitaban por el sector, quienes de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias. Minutos después arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista, el cual presentaba golpes y posibles lesiones de consideración.

Tras ser estabilizado en el sitio, el lesionado fue trasladado a un hospital del municipio para su valoración médica, donde quedó bajo observación para descartar complicaciones derivadas del impacto.

Al lugar también acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y recabar las versiones de los involucrados, a fin de deslindar responsabilidades legales.

El percance ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona, mientras se realizaban las labores de atención, abanderamiento y retiro de las unidades involucradas.