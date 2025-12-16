Lesionados tras accidente en el bulevar Harold R. Pape de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte accidente vial registrado la tarde de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape dejó como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de autoridades de vialidad, luego de verse involucrados dos automóviles y una motocicleta.

El percance ocurrió a la altura de una conocida agencia automotriz ubicada en la zona dorada de la ciudad, donde por causas que aún son analizadas, colisionaron un Volkswagen Beetle color rojo, un KIA color gris y una motocicleta marca Italika.

El impacto provocó daños considerables en las unidades, principalmente en las partes frontales y laterales, lo que generó alarma entre automovilistas que circulaban por el lugar. Los ocupantes de los vehículos, así como el motociclista, presentaron diversas lesiones, por lo que fueron atendidos en el lugar por cuerpos de auxilio, sin que se reportaran personas con heridas de gravedad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y recabar los datos necesarios para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.

La circulación vehicular se vio parcialmente afectada durante varios minutos, mientras se efectuaban las maniobras de abanderamiento y el retiro de las unidades siniestradas.