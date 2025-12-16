Lo noqueó el alcohol en el Salinas hombre dormido moviliza a la Policía

Un hombre de aproximadamente 55 años fue encontrado inconsciente dentro de su camioneta la mañana de este martes, lo que movilizó a elementos de Seguridad Pública y socorristas del SAMU. El incidente ocurrió cerca de las 07:45 horas sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la colonia Asturias.

El reporte al 911 alertaba sobre una camioneta Ford Lobo F-150, de color blanca, que había detenido su marcha de forma abrupta en el libramiento, frente a la empresa Aceros Tepotzotlán. Los automovilistas que pasaban por el lugar notaron que el conductor no respondía a ningún estímulo verbal, lo que generó preocupación y llevó a que se solicitara la intervención de las autoridades.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron la camioneta estacionada con el seguro puesto y al conductor al interior, aparentemente dormido. Tras varios intentos de comunicarse con él, los oficiales lograron que el hombre reaccionara al tocar el cristal de la ventana. Durante la conversación, el sujeto admitió que había ingerido bebidas alcohólicas antes de quedarse dormido al volante.

Los paramédicos del SAMU, al revisar al hombre, determinaron que no presentaba lesiones y que su estado de inconsciencia había sido causado por el cansancio y la embriaguez, sin que su vida estuviera en peligro. Aunque no fue necesario su traslado a un hospital, las autoridades procedieron a hacerle un llamado de atención por el riesgo que implicó su comportamiento.

El conductor fue informado sobre las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol, y no se registraron detenciones.