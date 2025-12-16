´Arranca´ luminaria

MONCLOVA, COAH.— Un hombre resultó lesionado la mañana de este martes al perder el control de su camioneta y estrellarse contra una luminaria, lo que generó la movilización de las autoridades municipales y los servicios de emergencia.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas sobre la avenida Industrial, a la altura de la calle Adelitas, frente a la colonia Deportivo.

Según el informe preliminar, el conductor de una Chrysler Pacifica color blanco, modelo 2006, identificado como Cosme Israel Pérez Hernández, de 49 años, circulaba por la avenida Industrial cuando, al tomar una pronunciada curva, perdió el control de la unidad.

La camioneta terminó subiéndose al camellón central, donde impactó violentamente contra la base de una luminaria, que quedó partida tras el fuerte golpe.

El impacto dejó severos daños materiales, pero afortunadamente el conductor, quien es vecino de la colonia Mezquital del Valle, no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

A pesar de ello, fue atendido en el lugar por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Testigos del accidente, al ver el percance, rápidamente solicitaron el apoyo de las autoridades y los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento del hecho, realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el apoyo de una grúa para retirar la camioneta.

La unidad fue remolcada a un corralón, mientras que el conductor asumió la responsabilidad de los daños causados por el accidente.