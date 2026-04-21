Ignora alto y choca contra taxi

MONCLOVA, COAH.– Una distracción al volante terminó en accidente la tarde de este martes en la colonia Del Pueblo, luego de que una conductora ignorara un señalamiento de alto y se impactara contra un taxi en circulación, dejando daños materiales y una pasajera con molestias físicas.

El percance ocurrió minutos antes de las 16:00 horas en el cruce de la calle Reforma con la calle Cuauhtémoc, donde Ana, vecina de la colonia La Ribera, conducía un automóvil Dodge color arena con dirección al poniente.

De acuerdo con su propia versión, la mujer se dirigía al Seguro Social para relevar a un familiar hospitalizado, sin embargo, la preocupación le jugó en contra, ya que al llegar a la intersección no realizó el alto obligatorio.

La omisión provocó que invadiera la vía preferente, justo cuando circulaba un Chevrolet Beat de la línea Servitaxi, en color blanco con franjas verdes, conducido por Luis Alberto Ortiz, quien no tuvo oportunidad de esquivar el impacto.

El golpe se registró en el costado del taxi, dejando daños visibles en ambas unidades y generando la movilización de cuerpos de auxilio.

Dentro del vehículo de alquiler viajaba una pasajera, quien tras el impacto presentó molestias físicas, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Tras ser valorada en el sitio, fue trasladada a la Clínica 7 del Seguro Social para descartar lesiones de mayor consideración.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, señalando de manera preliminar a la conductora del Dodge como probable responsable.