Se desploma losa en la Palapa García

MONCLOVA, COAH.– Un accidente laboral encendió las alertas la tarde de este martes, luego que una trabajadora de la ´Palapa García´ resultó lesionada al caerle un fragmento de losa en el área de cocina de la pescadería ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape.

Los hechos se registraron al interior del negocio de comida localizado cerca del cruce con la calle Jalapa, a escasos metros de la Clínica 7 del Seguro Social, donde Claudia González, de 42 años de edad, realizaba sus labores cotidianas.

De acuerdo con los primeros reportes, un pedazo del techo se desprendió repentinamente, presuntamente debido a la humedad acumulada en la estructura, cayendo directamente sobre la trabajadora y golpeándola con fragmentos de concreto.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El incidente provocó momentos de tensión entre sus compañeros, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al ver a la mujer lesionada.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios, logrando estabilizarla antes de trasladarla a un hospital, donde sería valorada por especialistas debido a los golpes sufridos.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte, también se movilizaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, quienes inspeccionaron el área de cocina para evaluar las condiciones estructurales del inmueble y descartar riesgos adicionales.

Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para determinar las causas del desprendimiento y verificar si el establecimiento cumplía con las medidas de seguridad necesarias, a fin de evitar que un incidente similar o mayor, pueda repetirse.

Afortunadamente, el accidente no dejó consecuencias fatales, aunque evidenció los riesgos que pueden existir en espacios laborales cuando las condiciones de infraestructura no son óptimas.