Mujer de 82 años cae en su vivienda en Frontera Coahuila

FRONTERA COAH.- La noche fue interrumpida por gritos desesperados que alertaron a habitantes de la colonia La Sierrita, donde una mujer de la tercera edad permanecía inmovilizada dentro de su vivienda tras una fuerte caída.

El hecho se registró en el cruce de las calles Morelos y Juárez, donde Rita Miramot, de 82 años, quedó tendida en el suelo sin posibilidad de incorporarse. Al vivir sola, la situación tomó tintes críticos, obligándola a pedir auxilio a viva voz durante varios minutos.

Vecinos que escucharon los llamados acudieron de inmediato, pero al intentar ingresar se toparon con la puerta cerrada, lo que complicó la asistencia. Ante la urgencia, solicitaron el apoyo de corporaciones de seguridad y servicios médicos.

Elementos municipales y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y establecieron comunicación con la mujer desde el exterior. En una maniobra coordinada, lograron mantenerla consciente y orientada, mientras la guiaban para que, con esfuerzo, se desplazara hasta alcanzar las llaves.

Tras varios intentos, la octogenaria consiguió abrir la puerta, permitiendo el acceso de los socorristas, quienes le brindaron atención prehospitalaria. La valoración inicial arrojó lesiones en extremidades inferiores, sin indicios de gravedad.

Posteriormente, fue trasladada a una clínica del IMSS para una revisión médica más detallada. A pesar del incidente, la mujer se mostró estable y de buen ánimo, señalando que reside sola debido a que sus familiares viven fuera del país.