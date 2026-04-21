¡Terror en La Salle! Atacan abejas a abuelito

MONCLOVA, COAH.– Una mañana que parecía rutinaria terminó en momentos de angustia para un adulto mayor, luego que fue brutalmente atacado por un enjambre de abejas en la avenida La Salle, lo que desató la movilización de cuerpos de emergencia y generó pánico entre vecinos y padres de familia.

El incidente ocurrió cerca de las 11:00 horas, a la altura del cruce con avenida El Roble, cuando Antonio Márquez Ramos, de 82 años de edad y vecino de la colonia San Francisco, caminaba por el sector sin imaginar que sería sorprendido por los agresivos insectos.

De acuerdo con los primeros reportes, el enjambre se encontraba alojado en un árbol al exterior de un domicilio, desde donde las abejas se abalanzaron contra el adulto mayor, picándolo en repetidas ocasiones.

El hombre, visiblemente afectado, logró ponerse a salvo mientras testigos solicitaban desesperadamente el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y estabilizarlo.

Debido a las múltiples picaduras, don Antonio fue trasladado de urgencia a la Clínica 7 del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

Acciones de la autoridad

El hecho generó una fuerte movilización por parte de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes intentaron retirar el panal; sin embargo, las altas temperaturas y la agresividad del enjambre complicaron las maniobras, obligándolos a posponer la intervención hasta la noche, cuando las condiciones sean más seguras para su reubicación.

Por su parte, personal de Protección Civil acordonó la zona y cerró parcialmente la circulación sobre la avenida La Salle, evitando el paso de peatones y automovilistas para prevenir nuevos ataques.

Impacto en la comunidad

La situación provocó alarma entre vecinos y padres de familia del colegio La Salle, quienes fueron alertados y orientados para utilizar salidas alternas al momento de recoger a sus hijos, evitando así exponerse al riesgo.

Pies de foto:

Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron al adulto mayor tras el ataque de abejas.

Bomberos intentaron retirar el enjambre, pero las condiciones lo impidieron.

La zona fue acordonada para evitar más personas lesionadas cerca del colegio.