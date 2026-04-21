Hombre embestido por automovilista en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un violento hecho registrado la mañana de este martes en el Fraccionamiento Los Lirios encendió las alarmas entre vecinos, luego que un hombre fuera embestido, presuntamente de manera intencional, por un automovilista que, tras el impacto, se dio a la fuga, dejando al afectado con una probable fractura.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:00 horas en el cruce de las calles Valle Teotihuacán y Valle Verde, justo frente al domicilio de la víctima, identificada como Jesús Alberto González Quirino, de 33 años.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre había descendido de su vehículo, un Honda color azul, y se encontraba en la parte posterior de la unidad cuando, de manera repentina, un automóvil Nissan en color oscuro se le fue encima.

El impacto fue directo y de tal magnitud que proyectó al afectado contra su propio automóvil, quedando a punto de ser prensado, lo que le provocó lesiones de consideración, principalmente en la pierna izquierda.

Lejos de auxiliarlo, el conductor responsable emprendió la huida, abandonando la escena y dejando a la víctima tendida sobre el pavimento, lo que generó indignación entre vecinos que presenciaron lo ocurrido.

Fueron los propios habitantes del sector quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, mientras intentaban brindar ayuda al lesionado.

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para estabilizar a Jesús Alberto, quien posteriormente fue trasladado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde sería sometido a estudios para determinar la gravedad de sus lesiones.

En tanto, elementos de Control de Accidentes iniciaron las investigaciones y lograron ubicar el vehículo presuntamente involucrado, el cual fue localizado al interior de un domicilio, lo que refuerza la línea de que no se trató de un accidente común.

El caso fue turnado al Ministerio Público, instancia que ya integra la carpeta de investigación para esclarecer este hecho, que apunta a haber sido un acto intencional.