Choque en Monclova: vehículo todoterreno causa daños a Nissan Sentra

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución al volante volvió a causar estragos en las calles de la ciudad, luego que la conductora de un vehículo todoterreno provocó un choque que dejó como saldo un automóvil con severos daños materiales.

El accidente ocurrió cerca de las 12:45 horas en el cruce de Cuauhtémoc y Río Balsas, en la colonia Jardines Del Valle, movilizando de inmediato a elementos de peritaje. La presunta responsable fue identificada como Natalia del Carmen Sosa Villarreal, de 39 años, con domicilio en la calle Narcisos de la colonia Elsa Hernández Tercer Sector. La mujer conducía un Jeep Rubicon modelo 2023, color azul, cuando aparentemente no realizó el alto correspondiente al intentar incorporarse a la calle Cuauhtémoc, procedente de la calle Río Balsas.

En ese momento circulaba con preferencia un Nissan Sentra modelo 2004, color arena, manejado por Fernando Pacheco Enríquez, de 73 años, vecino de la calle avenida Azucenas en la colonia Elsa Hernández. El adulto mayor no pudo evitar recibir el impacto por parte del Jeep, que le salió al paso de manera inesperada, provocando la colisión. El impacto dejó daños significativos en la parte lateral del Sentra y afectaciones visibles en la defensa del Jeep. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el conductor afectado manifestó el fuerte susto que vivió ante la imprudente maniobra.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Ambos vehículos fueron retirados del lugar y llevados con sus conductores a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde llegarían a un convenio.