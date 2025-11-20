Accidente vehicular en Monclova: conductor de 62 años provoca colisión

MONCLOVA, COAH.- Un conductor de 62 años provocó un accidente vehicular en la avenida Leandro Valle, dejando daños materiales considerables pero afortunadamente sin lesionados. El incidente generó afectaciones momentáneas en la circulación y movilizó a elementos de la autoridad municipal para tomar conocimiento de los hechos.

El responsable fue identificado como Martín Salinas Valero, quien conducía un Honda Civic gris sobre la calle Emiliano Zapata con dirección al oriente. Según su versión, circulaba normalmente cuando llegó al cruce con la avenida Leandro Valle y no se percató de la presencia de un auto KIA Soul que avanzaba por la vía preferencial.

La conductora del KIA, Dulce María de la Rosa Menchaca, de 34 años, intentó frenar al ver que el Civic se atravesaba en su trayectoria, pero la distancia y la inercia hicieron imposible evitar la colisión. Ambos vehículos terminaron con daños importantes, aunque ninguno de los ocupantes presentó lesiones que requirieran atención médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para documentar el percance y regular el tránsito, confirmando que la circulación se restableció rápidamente. Los involucrados acordaron resolver la situación a través de sus aseguradoras, por lo que no fue necesario que la policía interviniera más allá del peritaje inicial.