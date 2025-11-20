Accidente vial en Monclova: daños materiales en colonia Guadalupe

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial ocurrido la mañana de ayer en el cruce de las calles Bogotá y Mérida, en la colonia Guadalupe, movilizó a los oficiales de peritaje, quienes intervinieron rápidamente para deslindar responsabilidades. Afortunadamente, el percance solo dejó daños materiales en los vehículos involucrados, sin que se registraran personas lesionadas.

El responsable del incidente fue identificado como Luis Eduardo Dávila Morales, de 28 años, vecino del fraccionamiento San Pedro de San Buenaventura. Dávila conducía un Volkswagen Jetta modelo 2004, color azul, con placas FNP-847-C, cuando aparentemente no respetó los señalamientos viales en el cruce de las calles Bogotá y Mérida, provocando la colisión.

El otro vehículo involucrado fue un Nissan Versa modelo 2024, color guindo, con placas FAV-033-C, conducido por Jennifer Anahí Hernández González, de 28 años, vecina de la colonia José de las Fuentes. Según testigos, el Versa circulaba correctamente por la intersección cuando fue impactado por el Jetta en su costado.

A pesar de lo aparatoso del impacto, ambos conductores resultaron ilesos. Elementos del Departamento de Control de Accidentes de la Policía Municipal llegaron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. Tras verificar los daños materiales y las versiones de los involucrados, los oficiales señalaron a Dávila Morales como el probable responsable del percance.

Ambos vehículos fueron retirados del lugar para evitar mayores complicaciones en la circulación. Los involucrados llegaron a un acuerdo para resolver la situación a través de sus respectivas aseguradoras, por lo que no fue necesario realizar detenciones.