Accidente en Monclova: Nissan se incrusta bajo tráiler en el bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH.— Un impresionante accidente vial paralizó la circulación la tarde de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, luego de que un automóvil terminara incrustado debajo de un tráiler con doble remolque, frente a un conocido centro nocturno.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió a la altura del cruce con la calle Mar Rojo, justo frente a la discoteca La Oh, donde el conductor de un Nissan negro no logró frenar a tiempo y se impactó contra la pesada unidad, que realizaba maniobras sobre la transitada arteria.

Detalles del choque

La falta de precaución y presunto exceso de velocidad provocaron que el vehículo se introdujera debajo del segundo remolque, dejando una escena impactante que de inmediato llamó la atención de automovilistas y peatones.

A pesar de lo aparatoso del choque, el conductor logró salir por su propio pie, sin presentar lesiones de consideración, lo que fue considerado casi milagroso por quienes presenciaron el accidente.

Paramédicos del GRUM acudieron al sitio para valorar al automovilista, descartando heridas de gravedad, mientras elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaban conocimiento del percance y realizaban el peritaje correspondiente.

El frente del automóvil quedó completamente destrozado, en tanto que el tráiler solo presentó daños menores en su estructura inferior.

Durante varios minutos, la circulación se vio seriamente afectada mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar las unidades siniestradas y liberar la vialidad.