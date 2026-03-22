Motociclista herido en Frontera tras choque con taxi

FRONTERA, COAH.— Un aparatoso accidente vial registrado durante la medianoche en pleno Centro dejó como saldo un motociclista lesionado y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Progreso.

El percance ocurrió cuando un taxista no respetó la vía de preferencia, provocando un violento impacto contra una motocicleta que circulaba con derecho de paso.

De acuerdo con las autoridades, Lucio Flores Palacios, de 67 años, vecino de la colonia Jardines, conducía un automóvil Nissan Tsuru color blanco, cuando al llegar a la intersección omitió el alto correspondiente, atravesándose en la trayectoria de Tomás Mario Fajardo Tovar, de 44 años, habitante de la colonia Azteca en Monclova, quien viajaba en una motocicleta negra.

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado, quedando tendido sobre el pavimento con diversas lesiones, lo que generó momentos de tensión entre testigos que presenciaron el accidente.

Socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron rápidamente al lugar, brindando atención prehospitalaria al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y recabar evidencias que permitan deslindar responsabilidades.

Como parte del procedimiento, el conductor del vehículo fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal, donde se determinará su situación legal, mientras ambas partes buscan llegar a un acuerdo para la reparación de los daños a través de la aseguradora del carro de alquiler.