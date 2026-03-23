Detenido sujeto por abuso sexual en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.— Un sujeto fue detenido por elementos de Seguridad Pública luego de ser señalado por presuntamente abusar sexualmente de una mujer de 20 años, al interior de un domicilio en la colonia Magisterial, lo que generó una inmediata movilización policiaca.

Los hechos se registraron la tarde de ayer, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un individuo que había ingresado sin autorización a una vivienda.

El reporte movilizó a oficiales municipales, quienes acudieron bajo la coordinación del comandante en turno, Víctor Hugo Gaytán Rocha.

Detalles confirmados

Al llegar al sitio, los uniformados ubicaron al presunto responsable, identificado como Humberto Hernández Montelongo, de 23 años, quien fue señalado directamente por familiares de la víctima como la persona que trató de abusar sexualmente de la joven, que se encontraba dentro del domicilio.

Ante la gravedad del señalamiento, los elementos procedieron a su aseguramiento inmediato, evitando que pudiera huir del lugar. Posteriormente, fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde se le practicó la certificación médica y se realizó su registro correspondiente.

Acciones de la autoridad

Más tarde, el detenido fue puesto a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde se integró la carpeta de investigación por los delitos correspondientes, quedando en manos de las autoridades ministeriales la determinación de su situación jurídica.

La intervención oportuna de los oficiales de la Policía Municipal bajo la dirección de Gabriel Vázquez Ramírez permitió controlar la situación sin mayores incidentes, asegurando al presunto responsable y brindando atención al caso conforme a los protocolos legales.