Capturan a violador; lo mandan ante Juez

SAN BUENAVENTURA, COAH.— La indignación social que estremeció a la colonia 16 de Abril comenzó a traducirse en acciones legales, luego que autoridades lograran la detención del presunto responsable de un caso de abuso en agravio de una niña de apenas cuatro años de edad.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con corporaciones estatales y federales dentro del operativo BOM (Base de Operaciones Mixtas), llevaron a cabo la captura de Víctor N, quien fue ubicado en las inmediaciones de su domicilio y asegurado sin que se reportaran incidentes.

Tras su detención, el individuo fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales y el caso fue turnado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Frontera, donde se integró la carpeta de investigación bajo el delito de abuso sexual.

De acuerdo con fuentes cercanas, será presentado ante un Juez de Control en las próximas horas, instancia que determinará su situación jurídica y las medidas cautelares que deberá enfrentar mientras continúan las investigaciones.

Detalles confirmados

Los hechos que dieron origen a este caso habrían ocurrido durante la madrugada del pasado sábado, cuando la menor se encontraba en su vivienda junto a su madre. Tras percatarse de la situación, la mujer trasladó a la niña a recibir atención médica al Hospital Rural número 51.

Aunque la menor fue atendida, trascendió que el caso no habría sido reportado de inmediato, lo que ha generado cuestionamientos entre la comunidad sobre la actuación oportuna en este tipo de situaciones delicadas.

Acciones de la autoridad

Por su parte, la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) mantiene abierta una investigación paralela, enfocada en la protección integral de la menor, brindándole acompañamiento psicológico y legal, así como seguimiento a su entorno familiar.

El caso ha dejado una profunda huella en la comunidad, donde vecinos han alzado la voz exigiendo justicia y mayor vigilancia para proteger a la niñez, recordando que detrás de cada expediente hay una vida que merece ser resguardada.

Mientras el proceso legal avanza, la esperanza de justicia se mantiene firme entre los habitantes de San Buenaventura, quienes siguen de cerca un caso que ha sacudido la tranquilidad del municipio.