Muere joven atropellado por tren en festevididaes del niño fidencio en Espinazo

ESPINAZO, NUEVO LEÓN.— Lo que debía ser un día de celebración terminó en tragedia, luego de que un joven perdiera la vida al ser arrollado por el tren durante las festividades que se desarrollaban este domingo en esta comunidad.

El fatal accidente se registró sobre la calle Jerusalén, en un punto cercano a las vías férreas donde se concentraban comerciantes, visitantes y familias que acudieron a los festejos tradicionales.

La víctima fue identificada como Luis Alejandro, de 19 años de edad, quien presuntamente se encontraba en compañía de familiares al momento del incidente.

De acuerdo con versiones de testigos, el joven fue alcanzado por uno de los vagones del tren en movimiento, siendo arrastrado varios metros, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.

Personas que se encontraban en puestos de comida cercanos presenciaron el momento del accidente, generándose escenas de pánico y consternación entre los asistentes, debido a la cercanía de los locales con las vías.

A pesar de la magnitud del hecho, los familiares que acompañaban al joven resultaron ilesos, aunque visiblemente afectados por lo ocurrido.

Elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad acudieron al sitio tras el reporte, procediendo a acordonar el área mientras se daba aviso a las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes.

El cuerpo del joven fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley.

El lamentable suceso dejó un ambiente de tristeza entre los asistentes a las festividades, reavivando el llamado de las autoridades a extremar precauciones en zonas cercanas a vías ferroviarias.