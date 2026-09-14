Accidente en Monclova deja dos vehículos dañados

MONCLOVA, COAH.– Por un aparente descuido al volante, una conductora provocó un fuerte accidente la mañana de este lunes sobre la calle Jiménez, donde dos vehículos terminaron con daños considerables.

El percance ocurrió cerca de las 09:00 horas a la altura de la colonia Aires del 47, cuando Osiris Martínez conducía una Nissan Altima con dirección al oriente y, al llegar al cruce con la calle Rosario, intentó incorporarse a dicha vialidad.

Durante la maniobra, la conductora invadió la trayectoria de una Nissan Kicks guinda que circulaba en sentido contrario y era conducida por Ramón Coronado. El conductor de la camioneta no pudo evitar el impacto y terminó estrellándose contra el costado del Altima, provocando daños de consideración en ambas unidades.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, Osiris regresaba de un hospital, donde había acudido a atender a un familiar que previamente había resultado lesionado en otro incidente.

Tras el choque, se movilizaron paramédicos y elementos del Departamento de Control de Accidentes, además de personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron para valorar a los involucrados.

Por fortuna, ninguno presentó lesiones de gravedad. El familiar que acompañaba a Osiris únicamente manifestó molestias físicas relacionadas con una lesión que ya presentaba desde antes.

Los oficiales de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y posteriormente solicitaron el apoyo de grúas para retirar los vehículos.

Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas y trasladadas a un corralón mientras se realizaban las diligencias correspondientes.