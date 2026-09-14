Asalto en tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La mochila en la que presuntamente guardaba mercancía robada terminó por delatar a un hombre señalado como responsable de asaltar una tienda de conveniencia de la colonia Guerrero, donde habría amenazado con un cuchillo a un trabajador.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:20 horas del lunes, cuando elementos de la Policía Preventiva Municipal recibieron el reporte de un robo en el establecimiento ubicado sobre la calle 35, en su cruce con la calle 2.

De acuerdo con el reporte de los empleados, dos hombres ingresaron al negocio y comenzaron a recorrer los pasillos. Uno de ellos, identificado como Juan Fernando Pérez Salas, de 23 años, presuntamente llevaba una mochila al frente y comenzó a guardar productos de un enfriador.

El segundo individuo fue identificado como Antonio Reyes Palomo, de 49 años, a quien los trabajadores señalaron con el apodo de "La Rana" y quien presuntamente se mantenía atento a los movimientos dentro del establecimiento.

Al intentar salir sin pagar, uno de los empleados interceptó al hombre de la mochila para exigirle que mostrara lo que llevaba. Según la versión proporcionada a los policías, el sujeto sacó un cuchillo y lo utilizó para amenazarlo.

El trabajador entregó al presunto asaltante algunos productos que le exigió, entre ellos un desodorante, una cajetilla de cigarros y un encendedor, tras lo cual ambos sujetos abandonaron el establecimiento y huyeron por la calle 35.

El reporte permitió a los oficiales ubicarlos varias cuadras adelante, entre las calles 8 y avenida Sur. Al notar la presencia policiaca, uno de los sospechosos presuntamente arrojó hacia el interior de un domicilio algunos objetos e intentó escapar.

Los agentes les cerraron el paso y, al realizar una revisión, localizaron en la mochila color rojo con azul diversos productos que coincidían con los señalados como robados, además de un cuchillo, lentes oscuros y un pañuelo negro.

En ese momento, uno de los trabajadores de la tienda de conveniencia llegó al lugar y los señaló como las personas que presuntamente habían participado en el robo, además de identificar al hombre de la mochila como quien habría utilizado el cuchillo para amenazarlo.

Por estos hechos, los policías procedieron con la detención de Antonio Reyes Palomo y Juan Fernando Pérez Salas, quienes fueron informados de sus derechos y trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública.

Ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado por su probable participación en el delito de robo y lo que resulte.

Como indicios fueron asegurados dos bebidas, un paquete de galletas, una mochila roja con azul, lentes para sol, un pañuelo negro y un cuchillo.