Hombre es agredido en Monclova tras discusión laboral

MONCLOVA, Coah.– Una vieja diferencia entre compañeros de trabajo terminó en una presunta agresión, luego de que un trabajador de Vulka México resultara lesionado al recibir un golpe en la parte posterior de la cabeza.

El afectado fue identificado como Víctor Olaguer García, de 30 años, quien requirió atención de paramédicos de la Cruz Roja tras el incidente registrado alrededor de las 15:00 horas de este lunes, en la colonia Campestre de San Juan Bautista.

Según la versión proporcionada por Víctor a las autoridades, semanas atrás había sostenido una discusión con otro trabajador de la vulcanizadora, con quien intercambió insultos durante un conflicto laboral. El problema aparentemente había quedado atrás; sin embargo, el afectado aseguró que este lunes su compañero se acercó nuevamente y, sin que se registrara una discusión previa, presuntamente lo atacó con un tubo.

El golpe le provocó una lesión en la zona de la nuca, por lo que sus compañeros solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento, valoraron al trabajador y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica.

Mientras tanto, el señalado como presunto responsable se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades. Elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento del caso y recabar información sobre la identidad y ubicación del señalado. El afectado fue orientado para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras las autoridades realizan las diligencias necesarias para esclarecer la agresión.