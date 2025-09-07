Automovilista provoca accidente con pareja en motocicleta en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Una pareja que viajaba en una motocicleta resultó lesionada la noche de ayer tras un aparatoso accidente en la colonia Estancias de Santa Ana, cuando un automovilista les quitó el derecho de paso, lo que provocó un choque y consecuencias serias para los afectados.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando Antonio Martínez Solís, de 40 años, y su pareja Jessica Paola De León Solís, de 27 años, circulaban en su motocicleta por la calle Paseo Santa Isabel.

Según testigos, de manera inesperada, un automóvil Chevrolet Aveo gris realizó una maniobra indebida de vuelta en 'U' sin verificar si otros vehículos circulaban detrás, lo que llevó a que la moto se impactara de lleno contra su lado.

La imprudencia del conductor, quien no cedió el paso a la moto, dejó a Antonio y Jessica sin oportunidad de frenar.

El choque fue tan fuerte que ambos fueron proyectados contra el pavimento, sufriendo diversas lesiones.

Mientras los tripulantes de la moto permanecían en el suelo, el automovilista intentó huir del lugar, pero su escape se vio interrumpido cuando su vehículo chocó contra un montón de grava en el exterior de una vivienda cercana. Tras el impacto, el conductor abandonó su vehículo y huyó a pie, dejando a los lesionados atrás.

Al ser alertados por los testigos, paramédicos del Grupo de Rescate Urgencias Médicas (GRUM) llegaron rápidamente al lugar para atender a los motociclistas. Tras estabilizarlos, fueron trasladados a un hospital donde se les brindó atención médica especializada para las heridas sufridas.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron el Chevrolet Aveo, que presentaba severos daños materiales. Durante el operativo de búsqueda en la zona, los oficiales lograron localizar al presunto responsable, quien se había refugiado en su vivienda, cercana al lugar del accidente.

Afortunadamente, tanto Antonio como Jessica sobrevivieron al impacto, aunque las lesiones dejaron claro el riesgo al que se enfrentaron debido a la imprudencia del automovilista, quien aún no ha sido plenamente identificado.