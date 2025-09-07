Motociclista derribado por automóvil en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH. – Un motociclista resultó con diversas lesiones luego de ser derribado por un automóvil que se pasó un alto en el cruce de las calles Victoriano Cepeda y Emilio Carranza, en la colonia Occidental de esta ciudad.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:33 horas de este sábado, movilizando a los servicios de emergencia.

De acuerdo con los informes preliminares, el conductor de un vehículo Nissan, de color gris, identificado como Miguel Eduardo Banda Velázquez, de 34 años, no respetó la señal de alto en el cruce y se cruzó en el paso de un motociclista que viajaba por la calle Emilio Carranza.

La motocicleta, una Italika modelo 2023 de color guinda, era conducida por José Antonio Sánchez Osoria, de 61 años, quien fue derribado por el impacto.

Testigos del accidente, que se dieron cuenta de la colisión, alertaron de inmediato al número de emergencias 911, lo que permitió que paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Municipal llegaran rápidamente al lugar para brindar apoyo.

El motociclista fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes confirmaron que presentaba varias lesiones, principalmente en las extremidades, aunque su condición no era de gravedad. Tras brindarle los primeros auxilios, fue trasladado a un hospital cercano para una evaluación más detallada.

Por su parte, el conductor del Nissan, Miguel Eduardo Banda Velázquez, reconoció que no respetó la señal de alto, lo que causó el impacto. Las autoridades municipales realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y proceder con el proceso.

Ambos vehículos fueron asegurados y llevados al corralón, mientras que las autoridades continúan con las diligencias necesarias. El motociclista, por su parte, se encuentra fuera de peligro, aunque se le recomendaron algunos estudios para descartar complicaciones a raíz de las lesiones sufridas.