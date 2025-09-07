Mujer de 46 años hospitalizada tras ingerir pastillas en Castaños

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 46 años fue a dar al hospital tras ingerir una fuerte cantidad de pastillas de medicamento controlado por error en su domicilio en el municipio de Castaños, luego que su esposo la encontró inconsciente.

La afectada fue identificada como Adelita Aguirre Mercado, ingresó al área de urgencias del hospital luego de ser estabilizada en la Clínica 8 del IMSS, en Castaños, a donde la llevó su marido, Juan Francisco Cruz.

Personal médico se encargó de solicitar la intervención de las autoridades, sin embargo, al arribar, el marido de Adelita indicó que su mujer no se quiso quitar la vida, sino que por accidente tomó varias pastillas de medicamento controlado.

A pesar de ello, la Policía Municipal solicitó la intervención de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se encargarían de tomar conocimiento del caso y realizar las averiguaciones correspondientes. Aunque se desconoce el tipo de medicamento ingerido, trascendió que la rápida atención del personal de urgencias permitió estabilizarla, permaneciendo bajo observación médica.