Discusión de pareja tras fiesta desencadena violencia en Monclova: Mujer se entrega a autoridades

MONCLOVA, COAH. – Una vecina de la colonia Miguel Hidalgo decidió adelantarse a las autoridades para evitar seguir agrediendo a su pareja, después de una violenta discusión que se desató tras varias horas de fiesta y bebida.

La protagonista de este insólito incidente fue Margarita Pérez Rodríguez, quien, al parecer, no pudo controlar su enojo después de que su compañero le pidiera irse a dormir.

Según los testimonios, alrededor de las 03:00 horas, mientras Margarita disfrutaba de la cerveza y el alcohol, su pareja, ya cansado, se retiró a la habitación para descansar.

La decisión no fue bien recibida por la mujer, quien, al sentirse ignorada y molesta, decidió ir tras él.

Lo que siguió fue una serie de insultos, empujones y manotazos, que culminaron con gritos y súplicas del hombre, quienes terminaron despertando a varios vecinos que, preocupados, decidieron llamar a la policía.

Cuando los oficiales llegaron al domicilio, ubicado en bulevar San José, el hombre aún mostraba marcas visibles de la agresión, pero indicó que no levantaría cargos. Sin embargo, solicitó que se llevaran a su pareja 'para que bajara el coraje'.

Margarita, aún encendida por la disputa, sorprendió a todos al entregarse voluntariamente a la policía, asegurando que si se quedaba en casa, lo volvería a golpear. Con un toque de ironía, la mujer fue asegurada y trasladada a la Comandancia.

Entre risas nerviosas de los oficiales y comentarios de los vecinos, quienes no dudaron en señalar que 'el amor mezclado con cerveza siempre termina en problemas', la mujer quedó a disposición del juez calificador en turno.