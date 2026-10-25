Choque por alcance en Monclova entre un Peugeot y una Suzuki Ertiga deja daños materiales

MONCLOVA, Coah.- Por no guardar la distancia de seguridad, el conductor de un automóvil Peugeot terminó chocando por alcance contra una camioneta Suzuki Ertiga durante la noche de este viernes, cuando ambos vehículos circulaban por el bulevar Harold R. Pape.

El percance se registró cerca de las 21:30 horas a la altura del cruce con la avenida Monterrey, donde Víctor Martínez conducía un Peugeot blanco y, presuntamente por no extremar precauciones, terminó estrellándose contra la parte trasera de una Suzuki Ertiga gris, manejada por María Rangel.

Debido al impacto, las unidades quedaron detenidas en medio de los carriles de circulación, situación que llevó a la conductora afectada a solicitar la intervención de las autoridades para que se tomara conocimiento de los hechos.

En cuestión de minutos arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer cómo ocurrió el choque.

Por fortuna, el accidente no dejó personas lesionadas y los daños materiales no fueron considerados de gravedad. Sin embargo, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal para buscar un acuerdo sobre el pago de las afectaciones y evitar que el caso fuera turnado al Ministerio Público.