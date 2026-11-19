MONCLOVA, Coah.- Lo que comenzó como una supuesta emergencia por atropellamiento terminó siendo una caída provocada por el exceso de alcohol, luego de que un hombre fuera encontrado tirado sobre la avenida Oriente, durante la madrugada de este miércoles.

El reporte se recibió minutos antes de las 2:00 a.m., cuando se alertó a las autoridades sobre un peatón que presuntamente había sido embestido por un taxista, quien supuestamente lo dejó abandonado entre las calles 26 y 28.

Acciones de la autoridad

La versión movilizó a elementos de Tránsito y Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron para auxiliar al supuesto lesionado y verificar las circunstancias del incidente.

Sin embargo, al llegar encontraron a un hombre identificado únicamente como "Pepito", quien presentaba un avanzado estado de ebriedad. Tras revisarlo, los oficiales establecieron que no había sido atropellado y que aparentemente había perdido el equilibrio, cayendo desde su propia altura mientras caminaba.

Al no detectar lesiones aparentes ni indicios de que algún vehículo hubiera participado en el hecho, los uniformados descartaron el supuesto accidente vial.

Detalles confirmados

Para evitar que el hombre continuara expuesto a los riesgos de permanecer en la calle en esas condiciones, los policías optaron por trasladarlo hasta su domicilio y ponerlo a salvo.

De esta manera, la movilización que inicialmente apuntaba a un atropellamiento terminó con "Pepito" de regreso en casa, luego de que la bebida le hiciera perder el equilibrio y encendiera las alertas durante la madrugada.