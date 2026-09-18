Repartidor Didi choca contra camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un repartidor de comida rápida terminó impactando contra la parte trasera de una camioneta durante la noche del viernes, sobre el bulevar Ejército Mexicano, en el sector El Pueblo.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una motocicleta de reparto de la plataforma Didi circulaba por dicha vialidad con la intención de llegar a tiempo para realizar una entrega.

Al aproximarse al cruce con la calle San Miguel, una camioneta azul, descrita como de lujo, redujo la velocidad y detuvo momentáneamente la marcha al pasar por un reductor de velocidad.

El motociclista no alcanzó a percatarse a tiempo de la maniobra y terminó estrellándose contra la parte posterior de la unidad.

Tras el impacto, el repartidor permaneció en el lugar y no presentó lesiones, por lo que no fue necesario reportar personas heridas.

El percance dejó únicamente daños materiales en los vehículos involucrados. El accidente movilizó a las autoridades encargadas de atender este tipo de hechos, cuyos elementos acudieron al sitio para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

Personal del Departamento de Control de Accidentes efectuó el peritaje para establecer la mecánica del percance y determinar las circunstancias en que ocurrió el choque.

Mientras se desarrollaban las labores de las autoridades y eran retiradas las unidades involucradas, la circulación continuó en el sector. El saldo final fue de daños materiales, sin personas lesionadas.