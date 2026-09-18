Choque por alcance deja una persona herida en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un choque por alcance dejó a una persona con lesiones leves la tarde del viernes, en pleno primer cuadro de la zona Centro.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Matamoros, donde dos vehículos participaron en el percance que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a la persona afectada, quien fue valorada en el sitio.

De acuerdo con la información disponible, las lesiones fueron consideradas leves, por lo que no se reportó una situación de mayor gravedad derivada del accidente.

Al lugar también acudieron elementos de Seguridad Pública, específicamente del Departamento de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento del percance.

Los oficiales realizaron las diligencias y el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades conforme a lo ocurrido.

Mientras los cuerpos de emergencia y las autoridades realizaban sus labores, la circulación vehicular en el sector se vio condicionada.

Una vez concluidas las diligencias, el hecho quedó bajo conocimiento del Departamento de Control de Accidentes.

Hasta el momento, la información disponible establece que el percance ocurrió por alcance, involucró a dos vehículos y dejó como saldo una persona con lesiones leves.