Motociclista lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un motociclista resultó lesionado luego de perder el control de su unidad y derrapar en el cruce de las calles Río Nazas y Madrid, en la colonia San José.

El accidente ocurrió cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta y, de acuerdo con los hechos reportados, no respetó el señalamiento de alto correspondiente.

En ese momento, un automóvil transitaba por la calle Río Nazas, situación que provocó que el motociclista realizara una maniobra para continuar su trayectoria.

Sin embargo, perdió el control de la unidad y terminó derrapando sobre la carpeta asfáltica, quedando tendido en el lugar.

Vecinos que presenciaron el accidente solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia para auxiliar al motociclista.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención al lesionado en el sitio y realizaron una valoración de las lesiones que presentaba tras la caída.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron al crucero para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

Los oficiales efectuaron el peritaje y recabaron información para establecer la mecánica del accidente.

El percance ocurrió en una zona donde convergen vehículos y motocicletas, por lo que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo sucedieron los hechos.