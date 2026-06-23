Repartidor resulta lesionado en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un repartidor de comida rápida de la plataforma Rappi resultó lesionado la tarde del martes luego de no respetar una señal de alto al circular por el cruce de las calles Valle Central y José María Pino Suárez, en la colonia Mezquital del Valle.

De acuerdo con el reporte, el motociclista se desplazaba por la calle Valle Central cuando omitió su alto correspondiente y se impactó contra un automóvil Nissan Versa color guindo que transitaba con preferencia de paso sobre la calle José María Pino Suárez.

Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica al joven repartidor, quien presentó lesiones derivadas de la colisión.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del accidente.