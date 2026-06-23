Crisis emocional de Perla N moviliza a autoridades en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 36 años fue localizada con vida luego de atentar contra su integridad mediante suspensión en un domicilio de la colonia Cañada Norte, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio la tarde de este martes.

El incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Francisco Sarabia número 1018, donde se activó un reporte de emergencia que alertó a las autoridades.

En el lugar fue encontrada Perla N, quien presentaba signos de crisis emocional tras lo sucedido. De acuerdo con la información recabada, la mujer manifestó atravesar conflictos familiares con su expareja relacionados con la atención de su hijo menor.

Según los datos obtenidos por las autoridades, el menor presenta trastorno de ansiedad, autismo y retraso mental, situación que habría contribuido a un estado de desesperación emocional.

La afectada presentaba una lesión por fricción en el cuello y ligera hiperemia en el mentón derecho, por lo que recibió valoración médica en el sitio.

Posteriormente quedó bajo observación debido a una crisis nerviosa, mientras se mantenía el monitoreo de su estado de salud.

Las autoridades recordaron que en Coahuila se encuentra disponible la Línea de la Vida, a través del número 800 911 2000, donde se brinda atención psicológica gratuita y confidencial las 24 horas.

Asimismo, exhortaron a la población a solicitar apoyo profesional en momentos de crisis emocional y evitar enfrentar en soledad situaciones de presión familiar o personal.