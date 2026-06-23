Fallece tras provocar choque y volcadura

FRONTERA, COAH.- Un conductor falleció la noche de este martes al volcar cuando intentaba huir tras provocar un accidente múltiple en la carretera Fresnillo-Pozuelos, en el municipio de Frontera.

El fallecido fue identificado como Tacho Barajas, quien manejaba una camioneta Dodge Grand Cherokee blanca y chocó contra una camioneta Dodge Caravan y un automóvil Nissan Versa color guindo.

El suceso tuvo lugar en el kilómetro 15 de la carretera Fresnillo-Pozuelos. Tras la colisión, el conductor aparentemente trató de escapar, pero al circular a alta velocidad perdió el control del vehículo.

La camioneta volcó y luego impactó contra una propiedad. Debido a la fuerza del accidente, el conductor salió despedido del vehículo.

El incidente generó una intensa movilización de servicios de emergencia. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) y de la Cruz Roja acudieron al lugar, donde confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía del Estado y de Seguridad Pública tomaron nota de los hechos, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes.