Bomberos responden a falso incendio en Monclova: sin daños

MONCLOVA COAH.-Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche del martes en la colonia Estación Fierro, al sur de la ciudad, luego de que se reportara un supuesto incendio en una vivienda abandonada.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 23:30 horas, cuando una llamada al sistema de emergencias alertó sobre un presunto siniestro en un inmueble ubicado sobre la Privada 16. Ante el riesgo de que el fuego pudiera propagarse y afectar a residentes del sector, elementos del Departamento de Bomberos acudieron de inmediato al lugar.

Para atender la emergencia, fue desplegada una unidad de ataque rápido cuyos integrantes se trasladaron al sitio señalado para verificar la situación.

Al arribar, los bomberos realizaron una inspección inicial y determinaron que no existían indicios de incendio ni condiciones que representaran peligro para la población.

Posteriormente, los rescatistas efectuaron una revisión visual del inmueble y sus alrededores, además de entrevistar a vecinos del sector para confirmar la veracidad del reporte. Sin embargo, ninguno de los habitantes consultados manifestó haber observado humo, llamas o alguna situación irregular relacionada con un incendio.

De manera paralela, elementos de la Policía Municipal brindaron apoyo durante las labores de verificación y realizaron recorridos por calles cercanas junto con el personal de Bomberos, descartando cualquier situación de emergencia.

Tras varios minutos de inspección, las autoridades concluyeron que se trató de un reporte falso o erróneo. La movilización finalizó sin incidentes, sin personas lesionadas y sin daños materiales.