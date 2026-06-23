Confrontación por celos en Frontera deja un hombre herido con machete

FRONTERA, COAH.- Un ataque presuntamente motivado por celos dejó a un hombre lesionado con un arma blanca durante los primeros minutos de este martes en la colonia Occidental, movilizando a corporaciones de seguridad y personal médico.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la Privada Marfil, donde elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir el reporte de una persona herida por arma blanca.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Marlene Minor López, quien señaló que su expareja, identificado como Jonathan Ibarra, arribó inesperadamente al domicilio y comenzó una confrontación con Edwin Abel Sánchez, actual pareja de la mujer.

Según la versión proporcionada a las autoridades, durante el altercado el presunto agresor sacó un machete y atacó a la víctima, provocándole una lesión en uno de sus brazos antes de darse a la fuga.

Para cuando los policías arribaron al sitio, el lesionado ya había sido trasladado a la Clínica 9 del Seguro Social para recibir atención médica especializada debido a la herida que presentaba.

Con los datos proporcionados por los testigos, los elementos municipales implementaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar al presunto responsable. Las investigaciones establecieron que Jonathan Ibarra escapó a bordo de una motocicleta color gris inmediatamente después de la agresión. Los oficiales realizaron recorridos por diversos sectores de Ciudad Frontera y acudieron a algunos sitios donde podría encontrarse; sin embargo, no lograron ubicarlo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y localizar al presunto agresor. Asimismo, se espera que la parte afectada formalice la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para dar continuidad al proceso legal.