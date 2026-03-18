Accidente leve en Monclova: taxi y auto particular colisionan

MONCLOVA, COAH.— Un choque por alcance registrado la mañana de este miércoles en calles de la Zona Centro dejó como saldo daños materiales mínimos, luego que una conductora invadiera carril al intentar ingresar a un estacionamiento, provocando el impacto de un taxi.

El percance ocurrió sobre la calle De la Fuente, a unos cuantos metros del cruce con la calle San Miguel, en las inmediaciones de una plaza donde se ubica una universidad, un punto de constante flujo vehicular.

De acuerdo con testigos, el conductor de un taxi Nissan March en color blanco, identificado como Abraham Escobedo, de 52 años, circulaba con normalidad cuando la conductora de un automóvil que iba delante realizó una maniobra repentina.

La unidad involucrada fue un Nissan Sentra color gris, conducido por Rocío Hernández, de 20 años, quien intentó ingresar al estacionamiento de la universidad sin tomar las debidas precauciones, invadiendo el carril por donde circulaba el taxi.

Esta acción provocó que el conductor no pudiera frenar a tiempo, registrándose el impacto en la parte posterior del vehículo.

Aunque la colisión fue leve y los daños prácticamente insignificantes, la conductora solicitó la presencia de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio y realizaron el peritaje correspondiente, recabando versiones de los involucrados.

Tras el análisis, las autoridades determinaron como responsable a la joven conductora, al invadir carril de manera imprudente al momento de intentar ingresar al estacionamiento.

Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo en el lugar, evitando que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.